Teleteenuste turul on tihe konkurents. Apollo TV juht: headele tegijatele on alati ruumi

Suurimad teleteenuse pakkujad Eestis on Telia ja Elisa, kuid nende kõrval kinnitab turul kanda ka Apollo TV. Kuid mis suunas see turg liigub? Milliseid investeeringuid see nõuab?

„Meid on väga hästi vastu võetud,” kinnitas Apollo TV juht Silver Soomre. Ta lisas, et veebruaris täitunud esimese tegutsemisaasta jooksul on neil kogunenud arvestatav kliendibaas, mis on iga kuu kasvatud 20%. „Konkurendid on väga suured ja tugevad ning klientide harjumused välja kujunenud. Raskuspunktid algavad sellest, et uue tulijana, uue brändina pead end tutvustama, pead esiteks inimeste teadvusesse jõudma ning alles siis hakkab pihta ostmine ja teenuse tarbimine,” selgitas ta. Eriti õnnestuks peab ta noorematele tarbijatele tehtut, nemad on vastuvõtlikumad uuemale tehnoloogiale ja kasutamisvõimalustele. „Seal on meil läinud väga hästi n-ö täisdigitaalsete teenuste kasutajate ning neile turundamise ja teenuste pakkumise vaates,” lausus Soomre.