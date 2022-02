FOTOD | Burgerisõprade õudusunenägu: Viru tänava populaarseimad kiirtoidukohad on remondis

McDonald´si uksel olev silt teatab, et restoran on remondis alates 06.02 ning taasavatakse 01.03. Hesburgeri uksel olev silt teatab, et restoran on suletud remondiks alates 07.02. Millal restoran uksed taasavab, pole teada. Burger Kingi uksel olev silt annab samuti teada, et restoran on suletud remondiks ning kutsutakse külastama teises asukohas asuvaid restorane.