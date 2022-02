Eestlane lõi tööjõuprobleemi lahendavas suurfirmas ise endale töökoha

Deel on personali- ja finantstehnoloogia idufirma, mis on viimastel aastatel kaasanud sadu miljoneid dollareid, et laiendada oma äri USA-st teistele kontinentidele. Ligi kümme aastat tehnoloogiasektoris tegutsenud Liina Laasi sõber töötas Deelis ja nii jõudis info 2019. aastal loodud firmast tema kõrvu.

„Olen idufirmades töötanud ja neid nõustanud. Mul olid hoopis teised plaanid. Uurisin nende kodulehte ja sain kohe aru, et olin nende lahendatava probleemiga ise korduvalt kokku puutunud,” räägib Laas. Ta kõneleb olukorrast, kus ettevõte leiab endale välismaalt talendi, aga tema tahab nii töölepingut kui ka kodumaale elama jääda. Hakatakse lahendust otsima, mille käigus võib heast kandidaadist suure tõenäosusega ilma jääda. „See tundus geniaalne leiutis. Mõtlesin, et räägiks nendega huvi pärast. Ütlesin, et peaksite ka Baltikumi laienema. Paar nädalat hiljem alustasin,” meenutab Laas, kuidas temast sai Deeli Baltimaade regiooni juht.