Largo juht: kohati on toorainete hinnatõus olnud kolmekordne

Samade probleemidega maadlevad ka tootjad Eestis. Largo tegevjuhi Margus Vetka kinnitusel on mõningate toorainete hinnad viimastel kuudel lausa kolmekordistunud. Vetka sõnul joogitootja siiski esialgu oma hindu tõstma ei kiirusta.

Pika toiduainetööstuse kogemusega Vetka sõnul on tänane turuolukord üsna pretsedenditu. „Kui mõningate toorainete hinnakõikumised on turul tavapärane nähtus, siis praegune hinnaralli on pretsedenditu ning ka kõrged hinnad ei taga saadavust," selgitab Vetka. Vetka leiab, et kaudselt on siin oma roll ka kliimamuutusel - nimelt just mulluse erakordselt põuase suve tõttu oli saagikus kehvem ning see on tekitanud tänaseks probleeme terves tarneahelas alustades farmeritest lõpetades kontsentraadi- ja joogitootjatega.

Toorainete saadavuse ning hinnasurve riski maandamiseks on suuremad tootjad, sealhulgas Largo, sõlminud toorainete müüjatega pikaajalised lepingud ning mõningaid vajalikke tooraineid on varasema odavama hinna pealt ka ette varutud. „Sellised pikaajalised lepingud on hädavajalikud, sest tänaste turukõikumiste juures ei saa me ju kolmekordset hinnatõusu jaekaubandusse edasi kanda. Samas ei saa ka tootja seda enda kanda võtta," selgitab Vetka. Küll nendib Largo juht, et teatavate toorainete hinnatõusu tõttu on mõned tooted sortimendist välja arvatud - kas jäädavalt või ajutiselt, seda otsustab juba järgmise suve viljasaak.

Vetka kinnitusel ei plaani vaatamata tooraine kallinemisele Largo hetkel veel oma toodete hinda tõsta. „Lõppenud aasta viimase kvartaliga kolmekordistasime oma müüke ning sellest tingitud mastaabiefekt on meil võimaldanud praegust hinnataset esialgu hoida. Samas ei saa välistada hinnatõusu lähitulevikus - kui tooraineturu hinnaralli jätkub ning kallinevad sisendid, nagu näiteks elektri- ja kütusehinnad, mõjutavad kogu tarneahelat alustades tootjatest ja tarnijatest lõpetades transpordikuludega, peame ka meie oma hindu üles korrigeerima," nendib Vetka.

Konkurents on Vetka sõnul vihane, sest suuri tegijaid on turul palju ning kui tootja jaeketiga hinnakokkulepet ei saavuta, on reaalne risk, et tooted arvatakse sortimendist välja. „Eeskätt puudutab see siiski neid tootjaid, kes pakuvad ainult n-ö baastooteid, mida on kerge välja vahetada. Mõnevõrra kindlamalt saavad end tunda kaubamärgid, kes pakuvad omanäolisemaid ja kõrgema lisandväärtusega tooteid, millel on turul kasvav nõudlus," lisas Vetka.