Pinged idas hoiavad turud volatiilsed: Tallinna börs värvus punaseks

Ukraina ja Venemaa konflikt hoiab turud volatiilsed. Donbassi separatistide juht teatas täielikust mobilisatsioonist. Täna Tallinna börsi tabanud langus on kukutanud ideksi 1,71% madalamale. Langust veab eest ELMO Rent, olles langenud 5.3%.

S&P 500 on turu eelselt langenud 0,69%. Euroopa indeksid Stoxx 600 ja Stoxx 50 on mõlemad langenud. Stoxx 600 on kaotanud 0,44% ja Stoxx 50 0,80%.