Euroopa nõukogu võtab vastu 1,2 miljardi euro suuruse abi Ukrainale

Taustainfo

1. septembril 2017 jõustunud ELi-Ukraina assotsiatsioonileping toob Ukrainat ja Euroopa Liitu üksteisele lähemale. Lisaks sügavamate poliitiliste sidemete, tugevamate majandussidemete ja ühiste väärtuste austamise edendamisele on lepinguga loodud raamistik ambitsioonika reformikava elluviimiseks, mis keskendub korruptsioonivastasele võitlusele, sõltumatule kohtusüsteemile, õigusriigi põhimõtetele ja paremale ettevõtluskliimale. EL on näidanud pidevat toetust nendele reformidele, mis on olulised investeeringute ligimeelitamiseks, tootlikkuse suurendamiseks ja elatustaseme tõstmiseks keskpikas perspektiivis.









Muude toetusvahendite hulgas toetas EL aastatel 2014-2021 Ukrainat viie järjestikuse makromajandusliku finantsabi paketiga, mille raames anti riigile kokku 5 miljardit eurot laenu.









Praegustel geopoliitilistel pingetel on kahjulik mõju Ukraina niigi ebakindlale majanduslikule ja finantsstabiilsusele. Pidevad julgeolekuohud on põhjustanud kapitali märkimisväärse väljavoolu. Seoses suurenenud geopoliitilise ebakindluse ja selle mõju tõttu rahvusvahelistele kapitaliturgudele juurdepääsu kaotamisele, esitas komisjon 1. veebruaril 2022 ettepaneku anda 1,2 miljardi euro ulatuses uut makromajanduslikku finantsabi laenude vormis, et edendada Ukraina stabiilsust.