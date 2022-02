Martin Vahter: kinnisvaramulli pole olemas

Kui ühel päeval jõuab taas kätte mingi majandussurutis või kriis, siis Eestis ei alga see kindlasti kinnisvarast. Pigem on kinnisvara täna isegi üks paremini kaitstud sektoreid.

Kinnisvara kiire kallinemine viimastel aastatel on tekitanud paljudes kiusatuse tõmmata paralleele 2008. - 2009. aasta krahhiga. Kuigi näha on teatavaid sarnasusi, siis on väga põhimõttelisi erinevusi, mistõttu on praegu vale rääkida mingisugusest mullist kinnisvaraturul.