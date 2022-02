Enefit Greeni Purtse tuulepargile tarnib tehnika maailma suurim tuulikutootja

Enefit Wind Purtse nõukogu esimees Aavo Kärmase sõnul on lepingu allkirjastamine oluline samm pargi ehitusega edasi liikumiseks. „Purtse tuulepark on üle aastate esimene Eestisse rajatav suurem tuulepark ja annab kinnitust, et uusi taastuvenergia võimsusi saab rajada kiiresti. Purtses hakkavad elektrit tootma Eesti kõige võimsamad ja kaasaegsemad tuulikud. Usaldusväärne partner nende püstitamisel tagab, et park valmib õigeaegselt ja annab Eesti jaoks olulist keskkonnahoidlikku energiat kogu oma eluea jooksul," ütles Kärmas.

Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser ütles, et Ida-Virumaast on kujunenud tuuleparkide arendajate meelispaik ja piirkond, kus rohepööre reaalsuseks saab. „Jääme tuulekoridori, kus paremad tuuleolud annavad head tootlikkust, mistõttu on arendajatel piirkonna vastu suur huvi. Tuulest energia tootmine on kahtlemata keskkonnasäästlikum ja odavam kui fossiilidel põhinev tööstus ning praegust tõusvat elektrihinda ja teravat poliitilist olukorda arvestades on Eestile väga oluline suurendada oma isevarustust ja energiasõltumatust."