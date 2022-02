Kaubanduskoda: isolatsiooninõuded võiks muutuda leebemaks

Kuu alguses tegi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi Kaubanduskoda) ettepaneku leevendada sarnaselt tervishoiutöötajatega isolatsioonis viibimise nõudeid nende töötajate osas, kes töötavad elutähtsa teenuse osutaja juures. Kaubanduskoda annab teada, et jätkuvalt on olemas vajadus muuta isolatsioonis viibimise nõudeid paindlikumaks, kuna viimase kahe nädala jooksul on nad saanud paljudelt ettevõtjatelt teateid selle kohta, et töötajate haigestumine COVID-19-sse on endiselt väga kõrge, mistõttu ettevõtjatel on järjest rohkem probleeme oma tegevuse jätkamisega.

Isolatsiooninõuded võiks muutuda leebemaks

Kaubanduskoda on jätkuvalt seisukohal, et isolatsioonis viibimise nõudeid tuleb muuta esimesel võimalusel paindlikumaks sarnaselt tervishoiutöötajatega. "Eelkõige näeme nõuete leevendamise vajadust olukorras, kus töötajal ei ole olnud haigussümptomeid või on need olnud väga kerged või möödunud," seisab ettepanekus. "Isolatsiooninõudeid võiks muuta leebemaks selliselt, et töötaja võib kokkuleppel tööandjaga naasta oma tööülesannete täitmise juurde, kui töötaja COVID-19 haiguse sümptomid on kadunud või taandumas ning nii töötaja kui ka tööandja kasutavad kõiki Terviseameti kehtestatud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Seega oleks isolatsiooninõuete leevendamine töötajate ja tööandjate jaoks võimalus, mitte kohustus. Muudes tegevustes jääksid töötajatele praegused piirangud endiselt kehtima," on toodud ettepanekus välja.