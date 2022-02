Eesti Gaas avardab energiavalikut ja laieneb välisturgudel

Maagaasi hind Eesti Gaasi kodukliendile püsis kolm aastat stabiilsena, kuid sarnaselt teiste kütustega on gaasi maailmaturu hind ennaktempos üles rühkinud ning nagu kõik gaasimüüjad, oleme pidanud müügihinda mitu korda tõstma. Gaasi nõudlus maailmas on kasvanud ja lisaks on olnud tarneraskusi. Viimastel kuudel on gaasi turuhinda põhjendatud tasemest kõrgemal hoidnud ärevus Ukraina ümber. Mõningast kergendust on vastukaaluks pakkunud jaanuari-veebruari suhteliselt soe ilm ning kasvanud LNG tarned Euroopasse.

On hea meel tõdeda, et enneolematult keerulistes oludes on just Eesti Gaas see, kes pakub täna kliendile kõige paremat hinda ning me kavatseme samal lainel jätkata. Hinna kõikumised aga on tõenäoliselt tulnud selleks, et jääda. Energia üldist hinnataset saavad kasvava energiavajaduse juures alla tuua uued keskkonnasäästlikud tootmisvõimsused ja säästlikum tarbimine. Eesti Gaas on investeerinud ja kavatseb suurendada investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse. Jätkame oma pakkumise mitmekesistamist – oleme juba toonud ja toome edaspidi turule uusi kütuseid ja megavatte.