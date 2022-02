Finantsettevõtja: lõhki laenamist takistav krediidiregister tuleb kindlasti valmis teha

Olukorra tõsidust näitab asjaolu, et uuringute järgi on Eestis umbes 70 000 inimest, kelle vastu on ülelaenamise tulemusel algatatud täitemenetlus. Laenuorjusesse on seega sattunud rohkem inimesi, kui elab Narvas ja Rakveres kokku. Ometi on jooksnud ummikusse kõik senised katsed sellele piir panna. Nüüd tundub, et lahendust siiski otsitakse ja positiivse krediiditeabe vahendamise seaduseelnõu projektile on rahandusministeeriumis uus käik antud.