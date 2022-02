USA senat on kokku panemas sanktsioonide paketti, mida kutsutakse „kõikide sanktsioonide emaks" ja president Joe Biden on öelnud, et tema Venemaa ametivend Vladimir Putin „ei ole kunagi näinud selliseid meetmeid". Samal ajal ei soovi Lääne diplomaadid avada „karistuste" detaile, et Venemaa ees mitte kaarte avada. Millised võiksid aga olla karistused, mis ka mõju avaldaks?