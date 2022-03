TABEL | Vaata laitmatu taustaga Eesti ettevõtteid

Tunnistuse Edukas Eesti Ettevõte saavad juba 2006. aastast oma kontori seinal auväärsele kohale seada firmad, kelle majanduslik seisukord on Creditinfo reitingu järgi suurepärane (AAA), väga hea (AA) või hea (A). Tunnistust aktsepteeritakse nii koduturul kui ka välismaal.

Klõpsates ettevõtte nimel, saab liikuda selle kodulehele. Tehes sama kirjel „Vaata”, on võimalik uurida ettevõtte tausta E-Krediidiinfost. Kui soovid ettevõtete käekäigul targemate äriotsuste tegemiseks silma peal hoida, aktiveeri ettevõtete seire teenus , sest nii saad igast oluliselt muudatusest teada kohe järgmisel päeval.

Creditinfo Eesti tunnustab eksklusiivse tunnistusega ka neid Eesti ettevõtteid, kes on saavutanud 10 majandusaasta jooksul järjepidevalt kõrge A-grupi krediidireitingu. 2022. aastal on selline kõrge reiting vaid 0,8% Eesti ettevõtetest.

