Konkurentsiamet tunnistas Piletilevi kaebuse konkurendi vastu alusetuks

Menetluses Piletitaskut esindanud advokaadibüroo Cobalt partner Elo Tamm märkis, et Piletitasku oli algusest peale seisukohal, et kaebus on alusetu. „Konkurentsiamet lõpetas menetluse rekordkiirusega. See näitab, et Piletilevi väidetel Piletitasku tegevuste õigusvastasuse kohta ei olnud mingit alust. Piletitasku saab jätkata oma edusamme tugeva piletivahendajana,“ märkis Tamm.