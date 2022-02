Tallinna Hoiu-laenuühistu: tosin aastat investeerimismaastikul

Tallinna Hoiu-laenuühistu alustas tegevust Eesti majanduse jaoks väga keerulisel 2010. aastal, mil mälestus ülemaailmsest majanduslangusest oli veel värske. Sarnaselt paljude riikidega oli ka Eestisse jõudnud täiuslik torm majanduses, mis väljendus suures tööjõupuuduses ja kinnisvara hinnakrahhis. Raskustele vaatamata oli Tallinna Hoiu-laenuühistul 2010. aasta lõpuks 142 liiget, mis 2022. aasta alguseks on kasvanud juba 2344-ni, millega Tallinna Hoiu-laenuühistu on Eesti üks suurimaid ühistulisi finantsettevõtteid.

Paindlikud investeerimistooted

Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub oma liikmetele praegu kolme investeerimistoodet ehk hoiust: kogumishoius, tähtajaline hoius ja Hoius24. Kogumishoiuse miinimumsumma on 2000 eurot ja hoius erineb teistest Tallinna Hoiu-laenuühistu pakutavatest hoiustest selle poolest, et hoiusele on võimalik teha igal ajal vähemalt 200 euro suuruseid juurdemakseid. Lisaks juurdemaksete võimalusele eristab kogumishoiust ka igakuiste intresside maksmine, mis lisatakse hoiustatud summale. Tänu sellele hakkab tööle suisa kaheksandaks maailmaimeks kutsutav liitintress, mis suurendab kogutavat summat veelgi.

Tähtajaline hoius on kokkulepitud tähtajaks sõlmitud hoius, mis võimaldab hoiustatavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus. Tähtajalise hoiuse esmane sissemakse on vähemalt 2000 eurot ja intress sõltub hoiustatavast perioodist. Mõlema hoiuse intressimäär on kuni 6%.

Kõige põnevam toode on aga Hoius24, mis võimaldab hoiuse ennetähtaegselt igal ajal lõpetada, säilitades sealjuures teenitud intressi. Ennetähtaegse lõpetamise korral kannab ühistu hoiusumma ja kogutud intressid teie arvelduskontole 24 tunni jooksul alates lõpetamise teate esitamisest. Sisuliselt on tegemist nõudmisega hoiusega, kuid selle vahega, et kui pangad pakuvad nõudmiseni hoiusele väga väikest intressi, siis Hoius24 intressimäär on 3%.

Edu alus – usaldus