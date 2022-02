Majanduseksperdi Raivo Vare sõnul on Nord Stream 2 oluline vastulöök Vene poolele, kelle geostrateegilisi huve see riivab. Gaasiturust ja varustatusest rääkides, siis sakslased lootsid sellest endale rohkem maagaasi saada, aga ülejäänud Euroopa jaoks ei mängi too torujuhe mingit rolli. Kuidas ja kas Euroopa suudab end maagaasiga varustada?