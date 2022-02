LHV kliendid kogusid aastaga heategevuseks üle 60 000 euro

Eesti inimesed on küll tublid annetajad, kuid heategevus seostub enamasti erinevate kampaaniate või pühadega. Samuti arvatakse ekslikult, et head saab teha ainult suurte summadega.

Tegemist on küll väikeste summadega, mida annetaja ise igapäevaselt vaevu märkab, kuid arvestades järjepidevust, koguneb aasta jooksul heategevuseks vägagi arvestatav summa. Esimese 12 kuuga annetasid LHV kliendid kokku 60 444 eurot, mis tähendab, et keskmiselt sai iga organisatsioon 5037 eurot. Püsiannetamise on sisse lülitanud üle 2000 kliendi, mis tähendab, et keskmiselt kogus iga annetaja aastaga umbes 30 eurot.