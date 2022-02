TalTech Energy Conference 2022 on tagasi ja seda uues formaadis!

Praegune olukord Euroopa energiaturul on näidanud, et Euroopa taastuvenergia strateegiad on saavutanud ülemineku tiigli. Kuigi Euroopa ühenduste valmisolekut on alates selliste streteegiate kasutuselevõtust hinnatud piisavaks, on 1000 EUR/MWh-ni küündivad energiahinnad tõestanud, et Euroopa võrgus tuleb veel tohutult tööd teha.

Mitmed riigid üle maailma on juba rakendanud targa võrgu teadmisi, et saavutada heitkoguste vähendamine, võrgu tõhususe suurendamine, taastuvate energiaallikate kasutamine ja tarbijate kontroll oma energiatarbimise üle ning nüüd on arukate võrkude näol rõhku pandud ka varustuskindlusele.

Targa võrgu funktsionaalsused, võimalused ja piirid ei ole universaalselt ja ühetaoliselt mõistetavad kõikide inimeste poolt isegi energiavaldkonnas. See omakorda tähendab, et praeguste võrkude potentsiaali ja ootusi targale võrgule võidakse ala- ja ülehinnata, jättes ülemineku tulevikus nõrgaks või muutes selle liiga kulukaks. See on põhjus, miks praeguste üliõpilaste ja tööjõu koolitamine on tuleviku jaoks ülimalt oluline, pakkudes inimestele ulatuslikku arusaama targast võrgust ning aidates seeläbi kaasa targa võrgu ja rohelise energeetikaga võrkude planeerimisse.