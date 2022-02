Energiahüvitist on saanud 47 000 inimest, kokku 7 miljonit eurot

Riigihalduse minister Jaak Aab nentis, et ehkki valitsus on vahepeal tulnud appi automaatsete meetmetega elektri ja gaasi hinnalae näol, saavad sihtrühma pered siiski ka energiakulude hüvitist taotleda ja seda võimalust jätkuvalt kasutatakse. „Vahepeal tekkis väike segadus, et kui elektri ja gaasi arved on väiksemad, kas siis enam koduvallast hüvitist ei saa,“ märkis minister. „Saab ikka, arved, mille alusel taotletakse, on küll elektri ja gaasi puhul mõnevõrra väiksemad, kuna sealt on automaatse meetme osa maha arvatud, ent siiski võib ülejäänud koguselt hüvitisena tagasi saada arvestatava kuluosa.“