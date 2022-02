Õliühingu juht kerkinud mootorbensiini hindadest: Eesti inimeste jaoks on kriitiline punkt saabunud

Valdavalt ettevõtlusest tarbitava diislikütuse puhul langes müük küll eelmise aastaga võrreldes, kuid 2020. aastaga võrreldes, kui kehtis veel 12 senti kõrgem aktsiisimäär, oli veebruari alguse tarbimine ikka 24% kõrgem. „Siiski on see trend murettekitav ja tundub, et ka ettevõtlust hakkavad kõrged kütusehinnad pitsitama. Kuigi aktsiisilangetus on hindadele leevendust toonud, siis on Eesti aktsiisipoliitika ikka jäik ja ei järgi sektoriaalseid eripärasid. Näiteks jaanuaris 35% tõusnud küttepuidu hinna juures on arvestatavaks sisendiks metsatöödel kasutatav diislikütus. Erinevalt teistest riikidest ei võimalda Eesti oma metsandusele soodusmääraga kütust. See on ainult üks näide, kuidas kõrged aktsiisimaksud Eesti üldist hinnatõusu – mis on viimastel kuudel olnud ELi kõrgeim – negatiivselt mõjutavad," märkis Raamat.