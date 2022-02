Eesti kaubandus-tööstuskoda saatis valitsusele hiljuti abipalve leevendada 10-päevast isolatsiooninõuet. Üleeile teatas aga tervise- ja tööminister Tanel Kiik ERRile, et valitsus soovitus leevendusele vastu ei tule, põhjendades, et inimene võib nakkusohtlik olla ka kaheksandal päeval.

Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul on siiski isolatsioonis viibimise nõude paindlikumaks muutumise vajadus jätkuvalt olemas.