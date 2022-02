Majandusteadlase Toomas Karmi sõnul mõõdab SKT tegelikult riigis loodud lisandväärtuse suurust. „Mida suurem on lisandväärtus, seda suurem võib olla töötasu suurus, sest töötasu on osa loodud lisandväärtusest,” sõnas ta ning lisas, et töötasu ehk tulu osakaal SKT-st erineb riigiti. Näiteks on Euroopa Liidus on tulu osakaal SKT-st 39%, Eestis oli Eurostati andmetel see 2020. aastal ligikaudu 38%. Kuidas hinnata Eesti jõukust võrreldes muu Euroopa ja maailmaga?