Saame tuttavaks – see on Lidl

3. märtsi hommikul avavad oma uksed esimesed kaheksa Lidli kauplust – Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus. Lidlisse on oodatud kõik, kes soovivad ostelda soodsalt ja mugavalt. Kõikjal pakume oma klientidele parima kvaliteediga tooteid ja kaupu võimalikult madalate hindadega. See on Lidli kontseptsioon.