Eesti sünnipäev algab iduettevõtte Fyma kaasasutajal Karen K. Burnsil ja tema lastel iga aasta traditsioonilise pidusöögiga. Hommikupäiksega ootavad köögilaual traditsioonilised kiluvõileivad ning magus kook. Telekast kostuvad kogu päev üksnes ETV saated.

Karen on üks nendest eestlastest, kes 2005. aastal kodumaa mulla jalge alt pühkis, kuid seejärel ikkagi taas tee koju leidis. “Eesti on mu jõuallikas, kus on mu kodu, mu pere,” lausus ta. Eestluse puhul vestles Ärileht Kareniga tutvudes tema looga.