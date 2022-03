Lidl Eestis: kaheksa kauplust üle riigi

Kõik Lidli kauplused on mugavates asukohtades. Uued kauplused on valgusküllased hooned avarate müügisaalide, kõrgete lagede ja laiade vahekäikudega. Lidli poed on keskkonnasäästlikult ehitatud ja kõikidele hoonetele on väljastatud rahvusvaheline EDGE ehitussertifikaat. Hooned on energiasäästlikud ja kasutavad ainult roheenergiat.

Koos kaupluseketi arendamisega on Lidl investeerinud ka erinevatesse kohalikesse taristuprojektidesse ja keskkonda. Tartus Annelinnas on Lidl välja ehitanud uue Kalda tee ja Kaunase puiestee ristmiku. Pärnus loodi uus tee Papiniidu piirkonda. Ka Tallinnas ja Narvas on Lidl andnud olulise panuse linnakeskkonda – loonud puhkealasid, ehitanud uusi teid ning istutanud poodide ümbrusesse ligi 7000 puud ja põõsast. Kauplused on lihtsasti ligipääsetavad ühistranspordi, jalgratta või autoga.

Kristiine kauplus aadressil Sõpruse pst 153



Kristiine kauplusehoone pindala on 2290 ruutmeetrit, valgusküllase müügisaali pindala aga 1400 ruutmeetrit. Klientidele on siia rajatud 108 parkimiskohaga parkla, millest 2 kohta on erivajadustega inimestele ja 2 pereparkimiskohad. Lisaks leiab ka rattaparkla 5 rattale. Kristiine kauplusesse toovad sind bussid number 24, 24A ja 72 ning trollid 3 ja 4 (peatus Linnu tee).

Mustamäe kauplus aadressil Karjavälja 12



Hetkel Eesti suurima Lidli kauplusehoone pindala on 2850 ruutmeetrit, valgusküllase müügisaali pindala aga 1400 ruutmeetrit. Klientidele on siia rajatud 106 parkimiskohaga parkla, millest 3 kohta on erivajadustega inimestele, 3 pereparkimiskohad ja 2 elektriautodele. Lisaks leiab ka rattaparkla 17 rattale. Mustamäe kauplusesse pääseb mugavalt ühistranspordiga – bussidega number 12, 13 ja 61 (peatus Lakiotsa või Karjavälja), 16 ja 33 (peatus Laki), 10, 26, 28 ja 33 (peatus Autobussikoondis) ning trollidega 1 ja 5 (peatus Sääse).

Rannamõisa kauplus aadressil Rannamõisa tee 12a