Kuus soovitust, et ostlemine Lidlis oleks võimalikult mugav

5. Hinnasildid asuvad alati toote kohal!

Lidli kauplustes on väga atraktiivsed hinnad ja need leiab alati toote kohalt. Tegemist on olulise detailiga, mis erineb tavapärasest praktikast Eestis, kus hinnasilt asub enamasti toote all. Seega, ära aja hindu segamini – vaata üles! Hinnasilt on alati paigutatud toote kohale.

6. Järjekorrad kassades kaovad kiiresti



Iga Lidli poe külastus lõppeb kassas. Meie eesmärk on muuta ostlemine mugavaks, kiireks ja nauditavaks. Seetõttu ei pea meie kassades pikkades järjekordades seisma. Kõikides Lidli kauplustes on 11 kassat, kus töötavad agarad ja põhjalikult koolitatud töötajad, kes suudavad läbi lüüa kuni 40 toodet minutis. Abiks on ka meie tipptasemel kassaskannerid, millel on 6 erinevat tsooni. Lidli rahvusvahelised klienditeenindusstandardid näevad ette, et niipea, kui järjekorras on üle 3 kliendi, avatakse uus kassa. Iga uue kassa avamist tähistab eriline helisignaal, samuti muutub kassa number punasest roheliseks.