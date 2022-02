Sakkov on Baltic Institute of Corporate Governance’i Eesti juht. Kohe jutuajamise alguses oleme keerulise küsimuse ees: kuidas tõlkida sõna „governance”, nii et see ei oleks eesti keeles kasutatav „nõukogu”. Sakkovile ei meeldi see nimetus sugugi, sest jätab nõukogust vale mulje. Ta ise kasutab sõna „valitsemine”.

„Eestis on selles vallas väga palju arenguruumi. Mõtlesin pärast Nordicast lahkumist, kas ütlen midagi krõbedat Eesti äriühingute valitsemise kohta või püüan olukorda parandada,” märgib Sakkov. Ta valis viimase variandi.