Muuhulgas on kauplejatel uued kohustused teavitada tarbijaid viimase 30 päeva jooksul kehtinud madalaimast hinnast, kui toode on allahinnatud; tasustatud reklaamidest, kui tasu annab reklaamile kõrgema koha otsingumootori tulemustes; ja meetoditest, mida kaupleja kasutab selleks, et teha kindlaks tagasiside tõesus. Mitmed kauplemisvõtted tunnistatakse ebaausateks ning rikkumise eest on korrakaitseorganil õigus teha kuni 400 000 euro suurune trahv.