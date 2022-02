Sõjategevuse algus mõjutas kohe nii nafta kui maagaasi hinda

Kuld, mida peetakse traditsiooniliselt kindlaks investeerimisvahendiks kerkis 1,05% ning sellega kaubeldi viimati 1927,67 dollari peal. Meedia vahendusel on teada, et plahvatusi oli kuulda ka Ukraina pealinnas Kiievis.

Goldman Sachs andis eile teada, et kui Ukrainas toimub eskaleerumine, siis peaks mõju energiahindadele olema limiteeritud ehkki jutt käis eelkõige USAst. „Euroopa impordib suures hulgas maagaasi Venemaalt, aga USA on netoeksportija ja igasugune mõju on seetõttu tagasihoidlik, ütles analüütik.