Euroopa komisjoni president lubab Venemaale kehtestada väga karmid sanktsioonid, et kannataks võime finantseerida sõjategevust

Von der Leyen ütles, et täna tuuakse Euroopa riikide liidrite ette „massiivsed" sanktsioonide paketid, et need saaks kõigi riikide poolt kinnitatud. Meetmed on mõeldud selleks, et nõrgestada Venemaa majandust ja selle võimet end moderniseerida.

„Sanktsioonid on disainitud selliselt, et need mõjuks Kremlile väga karmilt. Et see mõjutaks nende võimet finantseerida sõjategevust. Me teame, et miljonid venelased ei taha sõda," ütles president ja jätkas: „President Putin püüab keerata kella tagasi Vene impeeriumi aegadesse, aga seda tehes seab ta ohtu Venemaa inimeste tuleviku."