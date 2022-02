Tööjõuvahendusfirma juht: siin töötavad ukrainlased on avaldanud soovi oma lähedasi Eestisse tuua

Tööjõuvahendusega tegeleva ettevõtte Hodes OÜ tegevjuht Henri Kibe, kirjeldas kuidas nende kaudu Eestisse tulnud kümme Ukrainas päritolu töötajat on tundnud huvi oma perekondade siia toomise vastu. Hodes aitab Ukrainast pärit töötajaid igal viisil, kuidas saab. "Põhiliseks takistuseks on piisava suurusega üüripinna, korterite leidmisega, kuhu saabuvad perekonnad saaksid elama asuda. Teiseks suureks takistuseks on pikaajaliste viisade hankimine," rääkis Kibe.