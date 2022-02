TV3 otsustas lõpetada reklaami vahendamise Kremli propagandakanalisse

Täna õhtul andis TV3 Grupp Eesti teada, et on peatanud reklaamide planeerimise Venemaa telekanalis RTR. Otsus avalikustati TV3 otse-eetrisse jõudnud „Seitsmeste" erisaates: „Sõda Ukrainas".

Tema sõnul on telekanal RTR "üks kõige räigema sõja- ja vaenupropaganda õhutajatest, kus mitu korda nädalas kuulutab Eestile ja kõigile teistele vaba maailma riikidele hukatust Vladimir Solovjov koos külalistega". "Siit minu avalik üleskutse All Media Eesti tegevjuhile Signe Suurele: palun lõpetage see koostöö esimesel võimalusel! RTR propaganda levitamine praegustes pingelistes oludes on Eestile ohtlik ja kahjulik," kirjutas Luik.