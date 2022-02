TV3 reklaami vahendamisest Kremli propagandakanalisse: meie sisu eest ei vastuta

Tema sõnul on telekanal RTR "üks kõige räigema sõja- ja vaenupropaganda õhutajatest, kus mitu korda nädalas kuulutab Eestile ja kõigile teistele vaba maailma riikidele hukatust Vladimir Solovjov koos külalistega". "Siit minu avalik üleskutse All Media Eesti tegevjuhile Signe Suurele: palun lõpetage see koostöö esimesel võimalusel! RTR propaganda levitamine praegustes pingelistes oludes on Eestile ohtlik ja kahjulik," kirjutas Luik.