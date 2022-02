LÜHIANALÜÜS | Venemaa sõjategevuse edasises käigus võib võtmerolli hakata mängima Hiina

Hiina ja Ukraina majanduslikud suhted on tihedad. Koostööd on tehtud näiteks raudteede ja sadamate ehitamisel ning Ukraina on Hiinale väga oluline partner mõnevõrra üllatava kabagrupi osas - selleks on mais. Lausa 90% Hiina maisivajadusest katab Ukraina. Peamiselt rändab see Hiina sigade ette. Lisaks on aga kaubavahetust peetud gaasiturbiinide ja lennukimootoritega. Hiina esimene lennukikandja osteti Ukrainast.

See kõik on aga köömes Venemaa ja Hiina suhete kõrval. Kui Ukraina eksport oli eelmisel aastal 17 miljardit dollarit, siis Venemaal lausa 140 miljardit. See oli aegade rekord. 70 protsenti kaubandusest moodustavad energia ja mineraalid. Hiina sõlmis hiljuti uue 30-aastase gaasilepingu ning eelmisel aastal maksid nad pelgalt gaasi eest Venemaale üle 100 miljardi dollari. Kui Euroopasse enam gaasi müüa ei saa, siis on Venemaal ostja olemas Hiina näol.

Hiina on seni keeldunud mõistma Venemaad Ukrainas teostatava sõjalise tegevuse eest hukka. Nende välisminister Hua Chuning ütles hoopis, et mõlemad osapooled peavad käituma mõistlikult ja mitte laskma olukorda eskaleeruda. Ta kritiseeris taas USAd, kes on Hiina esindaja sõnul viimasel ajal ise sõda Ida-Euroopas "üles haipinud". Minister ei soovinud öelda midagi invasiooni kohta vaid ütles: "Hiina ei soovinud näha seda, mida ta Ukrainas täna näeb" ja et "riikide suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus peavad olema kaitstud."