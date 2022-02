Ministeerium selgitab, milline on sõjalise konflikti mõju Eesti majandusele ja toormeturgudele

Joonisel 2 on toodud gaasihinnad võrdluses Venemaa sõjaliste konfliktidega. Jooniselt on näha, et gaasihind on olnud vähem volatiilne. Hinnaliikumiste seos Venemaa sõjaliste konfliktidega on varasemalt olnud veelgi väiksem. Tähelepanuväärne on muidugi asjaolu, et gaasihinda Euroopas on Venemaa ülespoole vedanud juba eelmise aasta aprillist. Kuna gaasi ja naftamüügitulud moodustavad arvestatava osa Venemaa riigieelarve laekumistest, on kõrgemad hinnad aidanud täita Venemaa riigikassat. Hetkel on väga raske spekuleerida, kas gaasitarned võivad praeguses konfliktis ajutiselt peatuda või mitte, aga gaasi hind võib olla potentsiaalne hoob, millega saab energiasõltuvuses Euroopat majanduslikult mõnevõrra kahjustada. Varasemates Venemaa sõjalistes konfliktides ei ole gaasitarned Venemaa poolt peatunud, sest tegu on Venemaa riigieelarve jaoks olulise tuluallikaga.