Ukraina kaubavahetuses valitseb kaos. Euroopa "leivakotis" on hetkel auk sees

Isegi sõjategevuse alguses käis veel sadamates laadimise ja mahalaadimise tegevus, kuid uusi aluseid enam vastu ei võetud. Ukraina on tuntud kui "Euroopa leivakott", sest riigi maapind on viljade kasvatamiseks ideaalne. Riik on maailma suuruselt teine teraviljaeksportija ning ühtlasi ka päevalilleõli välja vedaja. Regionaalselt on nad tugevad veel rauamaagi ja terase ekspordi poolest. Pea kõik, mida Ukraina toodab, on selline kaup, mida peab vedama rongide või laevadega.

Vähemalt neli kaubalaeva pidi täna varahommikul otsa ringi pöörama, sest neid sadamasse ei lastud.

Olukord mõjutab juba oluliselt maailma teraviljaturge. Egiptus on suurim nisuimportija ning nad viisid täna läbi oksjoni, kuid pidid selle lõpptähtaja edasi lükkama, sest tuli vaid üks pakkumine. Venemaa ja Ukraina nisu on tavaliselt peamine osa neist oksjonitest. Ühele laevale isegi Ukrainas täna nisu laaditi, kuid siis tuli käsk ning meeskond põgenes hotelli.

Ukraina rauamaagi kaevandaja Ferrexpo teatas, et valitsus on katkestanud kaubaveo raudteel. See tähendab, et isegi kui sadamad avataks, ei tule sinna kaupa peale. Terasetootja Arcelor Mittal andis teada, et vähendasid tootmist miinimumini, mis on võimalik. Suurtes tehastes ei saa nimelt tihti tootmist täitsa lõpetada, sest selle uuesti käivitamine oleks väga vaevaline ja palju kulukam kui töös hoidmine.

Ka pangad on sekkunud ja on piiranud kaupade liikumise finatseerimist Ukrainas. Mõned on üldse loobunud. Ka Euroopa pangad on hakanud Venemaa ja Ukraina osas tagasi tõmbama, sest oodatakse, mida toovad sanktsioonid.

Maailmaturul tähendab see muidugi suuri hinnatõuse. Chicago toorainete börsil tõusis nii nisu kui ka maisi hind veidi üle 5 protsendi, kuid enam ei lasegi regulaator neil tõusta. Nisu hind Pariis tõusis aga lausa 16% ja jõudis uue rekordini.

Venemaa sadamad töötavad samal ajal tavapäraselt, seda Musta mere ääres. Aasovi mere sadamad on seisma pandud.

Aasovi meri ja Must meri on ühendatud koridoriga, mis jookseb Venemaa ja Krimmi vahelt.