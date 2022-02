ANALÜÜS | Hiina pankade toetus võib aidata Moskval taluda sanktsioonide raskust

Hua nimetas ka USAd Ukraina kriisi "süüdlaseks", kes "suurendab pingeid, tekitab paanikat ja isegi suurendab sõjategevuse võimalust". Peking on näidanud, et ta on andnud Moskvale majanduslikku tuge Putini ja Lääne vastasseisu ajal, sealhulgas 2014. aasta alguses toimunud Krimmi annekteerimise järel.

"Alates 2011. aastast on USA kehtestanud Venemaa suhtes üle 100 sanktsiooni," ütles Hua Pekingis ajakirjanikele. "Kas USA sanktsioonid on aga mingit probleemi lahendanud? Kas maailm on nende sanktsioonide tõttu paremaks muutunud? Kas Ukraina probleem laheneb tänu USA sanktsioonidele Venemaa vastu? Kas Euroopa julgeolek on tänu USA sanktsioonidele Venemaa vastu paremini tagatud?" lisas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja.

Pärast seda, kui Venemaa koondas 190 000 sõjaväelast Ukraina piiri lähedale, on Peking püüdnud leida tasakaalu Hiina presidendi Xi Jinpingi Putini toetamise ja riigi omapoolsete huvide vahel regionaalse stabiilsuse säilitamise suhtes. Tundidel pärast sissetungi algust ütles Hiina saadik ÜRO juures Zhang Jun, et "uks rahumeelsele lahendusele" ei ole veel täielikult suletud ja kutsus kõiki osapooli üles vaoshoitusele.

Finantsanalüütikud ja geopoliitika eksperdid uskusid, et Hiina aitab Venemaal tõenäoliselt need sanktsioonid üle elada, peamiselt toormetehingute ja mitmete riigipankade laenude kaudu, püüdes samas vältida kahju enda majandus- ja finantshuvidele.

"Kui Lääs ei pane Hiinat kandma tõeliselt käegakatsutavaid kulusid, siis aitab Hiina ikkagi Venemaad kulisside taga," ütles Jakub Jakobowski, Varssavi Ida-uuringute Keskuse Hiina programmi vanemteadur. Hiina suured riigipangad, mis erinevad riigi toetatud kommertslaenuandjatest, on eeldatavasti kriitilised majandusabi kanalid.

Venemaa abistamine läbi riigipankade

Venemaa on Pekingi ülekaalukalt suurim avaliku sektori asutuste laenude saaja, mis ajavahemikul 2000-2017 moodustas kokku koguni 151 miljardit dollarit, selgub Virginia osariigis asuva William & Mary kolledži rahvusvahelise uurimislabori AidData andmetest. Need hõlmasid 86 miljardit dollarit mittekontsessioonilist ja poolkontsessioonilist võlga Hiina riigile kuuluvatelt pankadelt ja kommertspankadelt - enamasti laenud, mille tagatiseks on naftaekspordist saadavad tulevased tulud.

Arvatakse, et eelkõige Hiina Arengupank ja Hiina Ekspordi- ja Impordipank on Ameerika Ühendriikide ärihuvide puudumise tõttu lääneriikide karistuste eest isoleeritud. "Nad on vähem seotud dollarisüsteemiga ja neil on rohkem võimalusi rahastada asju erinevatel või uuenduslikel viisidel, mis on sanktsioonimeetmete suhtes vähem haavatavad," ütles Rafferty. "Kommertspankade jaoks oleksid nad ikka veel väga tähelepanelikud selle mõju suhtes, mida see võib avaldada nende tegevusele muudel turgudel ja nende juurdepääsule USA dollarisüsteemile," lisas Rafferty.

Alates Krimmi annekteerimisest 2014. aastal on Pekingi võime sanktsioonidest tulenevat lööki pehmendada tugevnenud, sest kaks riiki on pidevalt vähendanud dollari kasutamist oma kahepoolses kaubanduses. Ka Hiina-Vene majandussidemed on tugevnenud. Kahepoolne kaubandus jõudis 2021. aastal rekordiliselt kõrgele, üle 145 miljardi dollari, mis kajastab järjepidevat kahekohalist iga-aastast kasvu.

Venemaa jõupingutuste edu, et leevendada sanktsioonidest tulenevat kahju, suurendades arveldusi teistes valuutades, kajastub mitmes hiljutises energiakokkulepetes Hiinaga.