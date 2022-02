Amet lubab 24 tunni jooksul kaheksa Vene kanali osas teha karmi otsuse. Kanalite vahendaja palub teiste seas PBK valikusse alles jätta

Ameti peadirektor Kaur Kajak ütles, et TTJA jälgib kõiki Vene kanaleid, kuid praegu on täpsema vaatluse all kaheksa, nende seas RTR-Planeta, RTVI, Rossija 24, REN TV, NTV Mir ja PBK. Kui amet otsutab nende kanalite taasedastamise Eesti territooriumil keelata, peavad Eesti telekomiettevõtted seda ka kohe tegema.

Seni on Telia ja Elisa teatanud otsusest lõpetada PBK, REN TV ja NTV Miri edastamine, kuid seda alles aprillist.

"Vene propagandakanalid on ju pidevalt õhutanud vaenu ja teinud propagandat, ka sõjapropagandat," märkis Kajak.

Erinevus varasemate olukordadega on aga selles, et propagandal on selge tulem. "Ehk on olnud üleskutse otsesele sõjategevusele ja sellele on ka saabunud reaalne tagajärg, mis annab meediateenuste seaduses selle koosseisu kindlasti kokku."

Kajak kinnitas, et TTJA annab endast parima, et 24 tunni jooksul vastav otsus teha. "Igal asjal peab olema juriidiline alus," rõhutas ta.

PBK edastaja vaidleb vastu

Nord Print OÜ volitatud esindaja Irina Kozõrenko kirjutas Delfile, et saatis täna omapoolse pöördumise TTJA suunas, kus nad paluvad võtta osad kanalid sellest nimekirjast maha.

Avaldame tema kirja täismahus:

Juhin Teie tähelepanu, et telekanalid PBK ja REN TV Estonia on juba pikemat aega täiesti apoliitilised ning ei edasta Venemaa uudiseid ega ka muid poliitilise sisuga saateid.

Kanalite programm on 100% meelelahutuslik ja propagandakanaliteks ei ole alust neid täna nimetada. Tegu pole Venemaalt edastatavate kanalite taasedastamisega, vaid siiski Baltikumi territooriumil (Lätis) kokku pandud telekanalitega, mille sisuks on erinevatelt tootjatelt sisseostutud kontent meelelahutussaadete, filmide, seriaalide jms näol.

Seoses sellega, palume üle vaadata kanalite nimekirja, mille osas taasedastamise lõpetamise otsust tehakse ja lubada PBK ja REN TV Estonia kanalitel edastada oma sisu Eesti territooriumil ka edaspidi.

Ühtlasi annan teada, et telekanali NTV Mir programmis on tänasest maha võetud kõik uudistesaated ning muud poliitilise sisuga saated. Neid on asendatud samuti meelelahutusliku sisuga saadetega ning seriaalidega. NTV puhul on tegu tõepoolest tänaseni olnud taasedastatava telekanaliga, kuid tänasest alates on see muudetud.