Biden kuulutas välja lisasanktsioonid: Putin valis oma sõja ja sellel on tagajärjed

"See toob Venemaa majandusele kaasa tõsiseid kahjusid nii kohe kui ka pikema aja jooksul. Me oleme need sanktsioonid sihipäraselt kavandanud nii, et maksimeerida pikaajalist mõju Venemaale ja minimeerida mõju Ameerika Ühendriikidele ja meie liitlastele," ütles ta.

Biden lisas, et Ameerika Ühendriigid ei tee seda üksi, lisades, et nendes sanktsioonides osalevad 27 ELi ja G7 liikmesriiki.

Siin on sanktsioonid, mille ta välja kuulutas:

Piirata Venemaa võimet osaleda maailmamajanduses, tehes äri dollarites, eurodes, naelades ja jeenides;

Peatada võime rahastada ja kasvatada Venemaa sõjaväge;

Takistada nende võimet konkureerida 21. sajandi kõrgtehnoloogilises majanduses;

USA sanktsioneerib Venemaa panku, mille varade maht on kokku umbes 1 triljon dollarit;



Biden lisas, et blokeeritakse veel nelja suurt panka. See tähendab, et kõik nende varad Ameerikas külmutatakse. "See võtab aega ja me peame näitama otsustavust, nii et Putin teab, mis tuleb. Et Venemaa rahvas teaks, mida ta neile kaasa toob. Sellest ongi juttu ja see võtab aega."

Venemaa eemaldamine SWIFTist

Ukraina välisminister Dmytro Kuleba kutsus neljapäeval oma Twitteri säutsus üles Läänt Venemaad SWIFTist välja arvama. Varem neljapäeval teatas CNN, et EL ei ole otsustanud, kas Venemaa SWIFTist välja lülitada ning Euroopa Liidu riigid on otsuse osas lõhestunud.



Biden ütles, et terve riigi eemaldamine kõrge turvalisusega SWIFTi võrgustikust, mis ühendab tuhandeid finantsasutusi üle maailma, on "alati üks võimalus", kuid ütles, et "praegu ei ole see seisukoht, mida ülejäänud Euroopa soovib võtta."

Venemaa eemaldamine SWIFTist teeks Venemaa finantsasutustel peaaegu võimatuks raha saatmise riiki või riigist välja. See oleks šokk Venemaa ettevõtetele ja nende välisklientidele - eriti USA dollarites nomineeritud nafta- ja gaasiekspordi ostjatele. "Sanktsioonid, mida me kõigi nende pankade suhtes välja pakkusime, on sama olulised, võib-olla isegi olulisemad kui SWIFT," lisas Biden.