Eesti keelas aastaks viis Vene telekanalit, põhjuseks Putini sõjakõne edastamine

Nimelt tuvastas amet, et nende telekanalite eetris oli 24. veebruaril Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini kõne, mida saab pidada tervikuna sõjalise rünnaku õigustamiseks, sellele üleskutsumiseks ja rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtete eiramise õigustamiseks. Sellega aga rikutakse Eesti meediateenuste seaduse nõudeid.

Ameti kinnitusel on audiovisuaalmeedia teenuse edastamine loetletud telekanalites rikkunud keeldu kutsuda üles õigusrikkumisele, kahjustanud ühiskonna turvalisust, sealhulgas riigi julgeoleku ja riigikaitse tagamist ning kujutab ühiskonna turvalisusele olulist ohtu.

"Erakordne aeg nõuab otsustavat tegutsemist - leiame, et praegusega on konkreetsete telekanalite poolt Eesti inforuumi valulävi ületatud. Viivitusest tuleneva ühiskonna turvalisusele tekkida võiva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja tegutseda koheselt," kommenteeris ameti peadirektor Kaur Kajak.