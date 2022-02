Suurfirmad Ukrainas: Carlsberg sulges kolm pruulikoda

Taani firma Carlsberg, kellel on 31%-line turuosa Ukraina õlleturul, peatas tootmise kõigis kolmes oma õlletehases Ukrainas, samal ajal teatas Coca-Cola HBC, et on käivitanud kriisiplaani, mis hõlmab oma sealse villimistehase sulgemist. Japan Tobacco sulges sigaretitehase Kremenchuckis, Kesk-Ukrainas.