Viiendik iduettevõtetest Eestis tegutseb äritarkvara ja -teenuste loomise valdkonnas

Äritarkvara ja -teenuste valdkonnas tegutseb täna 240 Eesti startup-andmebaasis olevatest ettevõtetest ehk ligi 20% kõikidest Eesti idufirmadest. Finantstehnoloogiate alal tegutseb 171 iduettevõtet ja kolmandal kohal on lõpptarbijale suunatud tooted ja teenused, mida on oma tegevusalaks märkinud 141 iduettevõtet.

Startup Estonia juht Eve Peeterson selgitas, et tarkvara ja -teenuste valdkonnast on välja kasvanud terve põlvkond Eesti iduettevõtjaid ning alates Skype´ist on tarkvarapõhised valdkonnad olnud Eesti iduettevõtjate lemmikud. "Samas näeme täna uut suunda - Eesti iduettevõtted on loomas füüsilisi tooteid, neil on tehased ja tootmised nii Eestis kui Euroopas ning järjest enam luuakse töökohti ka väljaspool Tallinna," tõi Peeterson välja.