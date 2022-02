SUUR ÜLEVAADE | Jaeketid loobuvad järjest Venemaa ja Valgevene toodete müümisest. "See on vähim, mida vastutustundliku ettevõttena teha saame"

Eesti suurtes jaekettides käib tihe töö Venemaa ja Valgevene toodete eemaldamisega. Tegeletakse nii mõjude hindamisega kui ka toodete ülevaatamisega. Seega võib praegu veel tooteid müügilettidel kohata, kuid tegemist on siiski aja küsimusega, millal need sealt ka kaovad.

Prisma peatab uue kauba sissetellimise „Vene ja Valgevene kaupade tellimise lõpetamine on vähim, mida vastutustundliku ettevõttena teha saame, et väljendada toetust Ukraina rahvale,“ ütles Prisma Peremarketi Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Vene ja Valgevene kauba kadumine müügilt toimub järk-järgult – peatatud on uued tellimused, aga juba riiulitel olev kaup jääb esialgu kauplustesse.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski sõnas Ärilehele , et reklaami edastamise Venemaa telekanalites lõpetasid ära nad juba veebruarikuu alguses. Nüüd on nad sarnaselt teistele jaekettidele otsustanud lõpetada ka Venemaa ja Valgevene kaupade sisseostu. Kaupade osakaal ei ole Selveri sortimendis Veski sõnul märkimisväärne.

" Selver seisab demokraatliku ja vaba maailma eest. Agressioon suveräänse Ukraina territooriumil on tugev löök väärtuspõhise maailma alustaladele, millele reageerimata jätmine oleks viga. Tunneme vastutustundliku ettevõttena vastutust ja oleme mõtetes Ukraina inimestega," sõnas Veski.

Meie kaubamärgi all tegutsevate toidupoodide pidaja AS RR Lektus on otsustanud Ukrainas toimuva agressiooni tõttu lõpetada Venemaa ja Valgevene päritolu kaupade sisseostu ning müügi.