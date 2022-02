Sanktsioonid lõhestavad Euroopat. Miks ei visata Venemaad SWIFT-i pangadussüsteemist välja?

Boris Johnson ütles parlamendiliikmetele, et SWIFT-ist väljatõrjumine kahjustaks Venemaa majandust, vahendas The Guardian. Tavapäraseid tehinguid tuleks teha otse pankade vahel või suunata läbi konkureerivate süsteemide, mis suurendaks kulusid ja tekitaks viivitusi.

The Guardiani sõnul väljendas Bideni administratsioon muret, et keeld võib kahjustada lisaks Venemaa ettevõtetele ka USA liitlasi. Venemaa on suur välismaiste tööstuskaupade, eriti Madalmaade ja Saksamaa kaupade ostja. Venemaa on EL-i peamine toornafta, maagaasi ja tahkete fossiilsete kütuste tarnija ning Euroopa riikidel võib olla raskem leida asendustarnijaid, märkis Bideni administratsioon.