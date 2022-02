Vaata, kas sinu hoone on listis. 100 tublimat lumekoristajat saavad linnalt kingituseks lumelabida

Tartu abilinnapea Raimond Tamm tänab kõiki hoolivaid majaomanikke, kes on sel keeruliste ilmaoludega talvel kõnniteid korralikult lumest puhastanud ja libedust tõrjunud. "Väga hea meel on ka selle üle, et tartlased on seda tublidust oluliseks pidanud ja linnavalitsusele tagasisidet andnud," lisas Tamm.