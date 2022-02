Tele2 avab tasuta kõned, SMSid ja kohapealse rändlusteenuse Ukraina suunal

Tele2 turundusdirektori Ines Estrini sõnul on see hetkel vähim, millega Ukrainas toimuvat toetada. "On oluline, et sellel raskel ajal säiliks side lähedaste, sõprade ja äripartneritega, kelle heaoluga kursis olemine on äärmiselt tähtis. Usun, et igaüks meist elab möödunud iseseisvuspäeva valguses veelgi tugevamalt Ukrainale kaasa ja otsib viisi omapoolseks abistamiseks."