FOTOD | Eesti suurim suusalaenutuskeskkond pani oma kodulehele seoses Venemaa sõjategevusega otsekohese sõnumi

Mitmed poeketid on teatanud seoses Ukrainas tekkinud sõjaolukorraga, et lõpetavad Venemaa kaupade müügi ja reklaamimise. Veebilehel suusad.ee oli täna hommikul hoopis konkreetsem ja emotsionaalsem sõnum. Nimelt võis sealt leida info, et nad ei teeninda Venemaa Föderatsiooni kodanikke ega firmasid, lisaks muu maailma kodanikke, kes jagavad vaateid Venemaa Föderatsiooni juhtidega. Praeguseks on teksti muudetud ning seal seisab, et nad ei teeninda inimesi, kes jagavad vaateid Vene Föderatsiooni juhtkonnaga.