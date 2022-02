Venemaa paneb Euroopale vastu: plaanis on laiendada kaubandussidemeid Aasiaga

Euroopa Liit leppis eilsel kohtumisel kokku Venemaale uued sanktsioonid. Venemaa ei lase end sellest aga liigselt heidutada ning kavatseb vastukaaluks laiendada oma kaubandus- ja majandussidemeid Aasia riikidega, kirjutab Reuters.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Venemaa ongi tahtlikult soovinud vähendanud oma sõltuvust välisimpordist ning kaitsta end võimalikult tekkivate sanktsioonide eest. "Peamine eesmärk oli tagada täielik isevarustatus ja vajadusel täieliku impordi asendamine," ütles Peskov. "Suures osas on see eesmärk saavutatud."

Ta lisas, ka et kahtlemata toob see probleeme, kuid pole ületamatud.

Majandusministeerium teatas, et Venemaa on pikka aega sanktsioonidega elanud. "Mõistame, et sanktsioonide surve, millega oleme silmitsi seisnud alates 2014. aastast, tugevneb nüüd," ütles ministeerium, viidates ajale, mil Venemaa annekteeris Ukrainalt Krimmi. "Mõnede väliskolleegide retoorika oli selline, et oleme uuteks potensiaalseteks sanktsioonideks juba ammu valmis."

Citi analüütikud Moskvale optimismi ei jaga, kuid tõdesid, et Venemaal on tugevad põhialused ning juhtisid tähelepanu, et senised sanktsioonid ei ole otseselt suunatud kõige olulisematele energiavoogudele.