Nimekiri aina täieneb. Suured Eesti edasimüüjad teatavad järjest Venemaa ja Valgevene toodete boikoteerimisest

"Mõistame Venemaa sõjalise agressiooni kategooriliselt hukka. Oleme veendunud, et olla eelkõige inimene, on ärihuvidest kõrgem, mistõttu oleme otsustanud partnerlussuhted Venemaa ja Valgevene kaubamärkidega määramata ajaks külmutada. Oluline on märkida, et meie partnerid aktsepteerivad meie otsust ja väljendavad oma vastuseisu sõjategevusele," ütleb MV GROUPi tegevjuht Marijus Cilcius.

"Kuigi Venemaa ja Valgevene kaupade osakaal moodustab alla 1% tootevalikust, on tegemist põhimõttelise otsusega. Toetame täielikult Ukrainat ja selle elanikke, kes kannatavad Venemaa sõjalise terrori all," ütles PHH Group'i juht Dainius Liulys.

Oma otsusest võtta valikust välja Venemaa ja Valgevene tooted on juba teada andnud pea kõik poeketid, mis Eestis tegutsevad. Loe suuremat ülevaadet siit. Peab arvestama, et otsused on värsked ning toodete lettidelt kõrvaldamise protsess ei ole nii lihtne. See võib võtta mitu päeva või mõnel puhul kuni olemasolev kaup on läbi müüdud.