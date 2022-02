Valitsus toetab ERRi vene- ja ingliskeelse suuna tööd miljonite eurodega

Täiendav rahastus on suunatud Eesti mitmekeelse inforuumi arendamiseks, et kõik Eestis elavad rahvusrühmad saaksid ajakirjanduslikult sõltumatut infot.

„ERRi täiendava rahastamise otsus on hädavajalik, arvestades, et lõpetasime tänasest sõda õhutavate Vene propagandakanalite taasesitamise Eestis," ütles peaminister Kaja Kallas. „Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud Eesti venekeelsete meediakanalite populaarsus ja usaldusväärsus. Lisarahastusega me toetame veelgi ERRi venekeelsele, aga ka ingliskeelsele auditooriumile suunatud toimetuslikult sõltumatud tööd. Selleks, et meie vene keeles rääkivatel inimestel oleks suurem omakeelsete kanalite valik, plaanime toetada selles osas ka erakanaleid. Riiklik kriisiinfo on mitmes keeles kättesaadav ka kodulehel kriis.ee, samuti teeb vene keeles tööd meie kriisiinfo telefon 1247."

Kultuuriminister Tiit Terik rõhutas samuti, et Ukrainas käiva sõja tõttu tuleb tagada, et kõik Eestis elavad rahvusrühmad oleksid toimuvast informeeritud. „Oluline roll on selles nii rahvusringhäälingu vene- ja ingliskeelsetel kanalitel kui ka erameedial. Peame kiiresti tagama piisava võimekuse pakkumaks asjakohast sisu ja kiiret aktuaalset infot. Praegu on väga tähtis pakkuda selge tasakaalustatud infoallikate alternatiiv, sest paljud Venemaalt lähtuvad kanalid ei ole meie riigi territooriumil enam vabalt kättesaadavad," ütles ta.